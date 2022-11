Hoe herken je een recessie?

De kostencrisis houdt aan. Economen en bankiers waarschuwen dat het slechts een kwestie van tijd is voordat we in een recessie belanden. Hoe kunnen we zien dat er een recessie ophanden is?

Binnenkort komt statistiekbureau CBS met cijfers over de economische groei in het derde kwartaal van dit jaar. Of de economie groeit of juist krimpt, bepaalt het CBS aan de hand van het bruto binnenlands product (bbp).

Behalve het bbp bekijkt het statistiekbureau ook andere indicatoren om de staat van de economie te bepalen:

Een aantal van die indicatoren wijzen op dit moment op een krimp. Het aantal investeringen daalt, de werkloosheid en het aantal faillissementen stijgen. "Niet alle cijfers staan dus op rood. Maar het zakt allemaal wel wat in", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.

Daarnaast daalt het consumentenvertrouwen. Dat betekent dat mensen pessimistischer zijn over de economie. "Dat is opvallend, want meestal volgt een recessie wanneer het consumentenvertrouwen daalt", zegt Van Mulligen.

Het zou de topeconoom niet verbazen als blijkt dat de economie in dit kwartaal is gekrompen. "Maar dat betekent niet meteen dat we in een recessie zitten. We spreken pas van een recessie als de economie minstens twee kwartalen achter elkaar krimpt. Dat is nu nog niet aan de orde."

Als er een recessie komt, is dit geen 'klassieke' recessie

Tijdens eerdere recessies verloren veel mensen hun baan. "Neem de eurocrisis, die eind 2009 uitbrak binnen de eurozone. Toen was de werkloosheid bijna twee keer zo groot als nu", vertelt Van Mulligen.

Dat leidde tot een vicieuze cirkel. Wanneer bedrijven meer mensen ontslaan, geven mensen minder geld uit en maken bedrijven minder winst. Zo sleept een recessie voort.

Mochten we binnenkort in een recessie belanden, dan ziet de situatie er anders uit. Hoewel het aantal werklozen in Nederland iets is gestegen, zijn er juist heel veel vacatures. "In alle branches is personeel nodig", zegt Van Mulligen.

Wat merken wij van een mogelijke recessie?

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt hoeven we ons niet meteen zorgen te maken over onze baan. "Als er een recessie komt, hebben mensen vooral last van de prijsstijgingen", zegt Van Mulligen.

"De boodschappen en de energierekeningen worden nu al steeds duurder. Of we het dan een recessie noemen of niet, van die prijsstijgingen hebben we nu al last."

