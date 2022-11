Bank of England verwacht langste recessie in bijna honderd jaar

Het Verenigd Koninkrijk staat volgens de Bank of England aan het begin van de langste recessie sinds de toezichthouder in de jaren twintig van de vorige eeuw begon met meten. Afgelopen zomer kwam de Britse economie al in de problemen en die houden waarschijnlijk tot en met de eerste helft van 2024 aan, zegt de toezichthouder donderdag.

De Britse economie worstelt - net als Nederland - met fors oplopende prijzen van onder meer energie en voedsel. Zo kwam de inflatie in het VK in september uit op 10,1 procent. Daardoor kampen veel huishoudens met financiële problemen.

Om die inflatie wat te beteugelen, heeft de Bank of England besloten zijn rente nog wat verder op te schroeven. Al sinds december vorig jaar komt de toezichthouder met renteverhogingen. Donderdag kwam er nog een verhoging van 0,75 procentpunt bij, waardoor de rente nu op 3 procent staat.

Gehoopt wordt dat huishoudens dan meer gaan sparen en minder uitgeven. Daardoor komt er minder vraag naar goederen en diensten en dalen de prijzen. De hogere rente zorgt we ook voor dat lenen duurder wordt voor bedrijven en consumenten, wat een drukkend effect moet hebben op de prijzen.

De naderende recessie in het VK wordt dus mogelijk de langste. Maar ze zal waarschijnlijk niet de ergste zijn in de Britse geschiedenis, denkt de Bank of England. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook in de jaren zeventig en tijdens de kredietcrisis had de Britse economie zeer zware tijden.

