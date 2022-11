VS had zich volgens China niet met Duitse terminalaankoop mogen bemoeien

De Verenigde Staten hebben niet het recht om zich te bemoeien met zaken tussen China en Duitsland, zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. Een Chinese rederij nam een maand geleden een belang in een overslagfaciliteit in de haven van Hamburg. Dat leidde tot kritiek vanuit de VS.

Eind oktober stemde de Duitse overheid ermee in dat de Chinese staatsrederij COSCO een belang nam in een grote containerterminal in de haven van Hamburg. Dat was weliswaar een minder groot belang dan de Chinezen voor oog hadden, maar leidde desalniettemin tot onrust.

"Pragmatische samenwerking tussen China en Duitsland is een aangelegenheid voor de beide soevereine landen", zegt een woordvoerder van het ministerie. "De VS zou die niet zonder reden moeten bekritiseren en heeft niet het recht zich daarmee te bemoeien."

De opmerking komt de dag voordat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz een bezoek brengt aan China, waar hij Xi Jinping zal ontmoeten.

