Huizenkoper kan volgend jaar iets meer hypotheek krijgen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Wie volgend jaar een huis wil kopen, kan daar iets meer voor lenen dan dit jaar. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) beslist. Dat de leennormen iets soepeler zijn in 2023 komt onder meer doordat de lonen omhooggaan. Ook wil het kabinet vanaf 2024 nieuwe regels gebruiken voor het meetellen van de studieschuld bij het bepalen van de maximale hypotheek.

Daar komt voor tweeverdieners nog bij dat het tweede inkomen vanaf volgend jaar voor 100 procent meetelt. Dat is nu nog 90 procent. Deze laatste maatregel zal overigens niet heel veel verschil maken: tweeverdieners kunnen hierdoor gemiddeld 3.200 euro extra hypotheek krijgen.

In 2024 wil De Jonge ook enkele regels aanpassen. Het gaat dan onder meer om het meetellen van de studieschuld. Vanaf dan moet de actuele stand van die schuld bepalend zijn voor de hypotheek. Dat is vooral gunstig voor wie extra aflost op zijn studieschuld. Dit laatste maakt nu nog geen verschil.

Verder moet het energielabel van het te kopen huis meewegen bij het aangaan van de hypotheek. Als een huis zeer energiezuinig is, zijn huizenkopers minder geld kwijt aan maandelijkse energiekosten. Daardoor houden ze meer geld over voor een hoger hypotheekbedrag, waardoor het maximum omhoog kan, is de gedachte.