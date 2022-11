Megaverlies bij energiebedrijf Uniper door dichtdraaien Russische gaskraan

Energieconcern Uniper, dat ook in Nederland actief is, boekte dit jaar tot dusver een ongekend verlies van maar liefst 40 miljard euro. Het Duitse bedrijf had het vooral zwaar doordat het zeer afhankelijk is van Russisch gas, dat inmiddels niet meer naar Duitsland stroomt.

Om toch energie te kunnen blijven leveren aan bedrijven en huishoudens, moest Uniper gas inkopen op de dagmarkt. Maar daar waren de tarieven ongekend hoog. Dit leidde tot 10 miljard euro verlies in de eerste negen maanden van dit jaar.

De overige 30 miljard euro verlies is veroorzaakt doordat het bedrijf toekomstige tegenvallers nu al inboekt. Ook die verliezen komen voort uit het opdrogen van de gasstroom uit Rusland.

Eerder werd al duidelijk dat het bedrijf door de hoge verliezen niet zelfstandig kon blijven. De Duitse regering heeft dan ook besloten Uniper te nationaliseren, door 99 procent van de aandelen te kopen. Dit moet ervoor zorgen dat de energielevering op orde blijft en moet voorkomen dat Uniper failliet gaat en veel bedrijven in zijn val meeneemt.

Uniper is in Duitsland de belangrijkste importeur van gas. Veel van dat gas kwam in het verleden het land in via de Nord Stream 1-pijpleiding. Een jaar geleden begon Rusland die gastoevoer beetje bij beetje af te knijpen. Na de Russische inval in Oekraïne in februari werd de gaskraan steeds verder dichtgedraaid.

Vraag of er ooit nog gas door Nord Stream 1 stroomt

Sinds enkele maanden stroomt er zelfs helemaal niets meer door de pijpleiding. Of dat ooit nog verandert, is zeer de vraag. In de pijpleiding zitten gaten door twee explosies. Reparatie daarvan gaat waarschijnlijk zeer lang duren. Bovendien wil het Westen af van zijn afhankelijkheid van Russisch gas.

Uniper heeft in Nederland diverse energiecentrales, waaronder twee op de Maasvlakte. Ook heeft het stadscentrales in Rotterdam en Den Haag.

