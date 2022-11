Inflatie in Turkije loopt nog verder op: prijzen 85 procent hoger dan jaar eerder

Delen via E-mail

Producten en diensten waren in Turkije vorige maand gemiddeld 85,5 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit cijfers die statistiekbureau Turkstat donderdag publiceerde. Vooral transport, voeding en woninginrichting werden duurder.

Volgens velen komt dit door onder meer het ongebruikelijke rentebeleid van de Turkse regering. In Turkije gaat de rente steeds verder omlaag, terwijl de gangbare economische theorie is dat je bij oplopende prijzen juist de rente verhoogt.

De Turkse centrale bank denkt daar, onder toeziend oog van president Recep Tayyip Erdogan, anders over. Na een aantal eerdere renteverlagingen ging de rente in oktober opnieuw omlaag. Overigens spelen de stijgende grondstof- en energieprijzen ook een belangrijke rol bij de hoge inflatie in het land.