ING profiteert van hogere rentes, maar ziet winst toch dalen

ING heeft in het derde kwartaal van dit jaar geprofiteerd van oplopende rentes, onder meer op leningen. Toch zag de bank zijn winst slinken door eenmalige uitgaven. Dat blijkt uit cijfers die de bank donderdag heeft bekendgemaakt.

De lage rente drukte jarenlang flink op het verdienmodel van banken. Maar de laatste maanden stijgen de rentes, onder meer voor hypotheken en consumentenkrediet. Daardoor kwam er meer geld in het laatje bij de consumententak van de bank en ook in de zakelijke markt.

Tegelijkertijd moest de bank ook enkele eenmalige uitgaven doen, onder meer door veranderde hypotheekregels in Polen. Verder waren de ontwikkelingen op de valutamarkt niet gunstig. Zo verloor de euro veel waarde ten opzichte van andere munten.

ING moest ook dieper in de buidel tasten voor het compenseren van Nederlanders die in het verleden te veel rente hadden betaald over hun doorlopende kredieten.