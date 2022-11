NS verhoogt prijzen, los treinkaartje wordt 5,5 procent duurder

De Nederlandse Spoorwegen verhogen de prijs voor een los treinkaartje in de tweede klas volgend jaar met 5,5 procent. Sommige abonnementen worden goedkoper, om forenzen aan te sporen de trein te nemen.

NS-conducteurs machteloos in stampvolle treinen: 'We worden totaal niet gehoord'

Andere abonnementen, zoals groepstickets, blijven gelijk in prijs of worden zelfs duurder. Een abonnement om onbeperkt in de daluren te kunnen reizen kost nu 107,90 euro per maand. Die prijs stijgt volgend jaar met ruim 10 procent tot 119,95 euro.