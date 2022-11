In tien weken bijna 20.000 aanvragen voor langer betaald ouderschapsverlof

Delen via E-mail

Bij het UWV zijn in tien weken tijd 19.980 aanvragen binnengekomen voor het nieuwe betaalde ouderschapsverlof. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd.

De zogeheten Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO) is een uitbreiding van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Door die wet was het al zo dat partners recht hebben op vijf weken betaald verlof, tegen 70 procent van het loon.

"Sinds begin augustus geldt onder de nieuwe wet dat dit negen weken is", licht een woordvoerder van het UWV toe. Daarbij geldt de WBO niet alleen voor de partner, maar voor beide ouders. Het gaat in alle gevallen om mensen in loondienst.