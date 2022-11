Zwaar vuurwerk halen we steeds vaker uit het buitenland

De verkoop- en afsteekverboden van de laatste twee jaar op bepaald consumentenvuurwerk hebben ervoor gezorgd dat steeds meer Nederlanders zwaar vuurwerk kopen in België, Duitsland en Polen. De sector loopt daarmee niet alleen omzet mis, het leidt ook tot gevaarlijke situaties. Dat zegt voorzitter Frans Köhler van VuurwerkCheck, de belangenbehartiger van achthonderd vuurwerkverkooppunten.

"Steeds meer mensen vinden hun weg naar het buitenland om vuurwerk te kopen. Alles wat verboden is in Nederland, en dan vooral het zware kaliber vuurwerk, is daar te krijgen. Er wordt nu vuurwerk gekocht dat veel gevaarlijker is en ook nog eens zonder controle en voorzieningen wordt opgeslagen. We hebben aan zowel de politiek als de politie aangegeven dat je met zo'n verbod de weg vrijmaakt voor illegaliteit", aldus Köhler.

Dat het afsteken van vuurwerk onverminderd populair is, is goed te zien op een drukke zaterdagochtend in de Belgische enclavegemeente Baarle-Hertog. Het is een komen en gaan van Nederlandse vuurwerkliefhebbers die voor honderden euro's aan knal- en siervuurwerk komen halen. Auto's worden volgeladen met vuurpijlen, cakes en potten.

Zo ook bij Zena Vuurwerk, waar afgelopen zaterdag (een gewone verkoopdag) tientallen mensen hun inkopen deden om 2022 uit te knallen. Volgens een van de verkopers was het de afgelopen maand al heel erg druk. "De bestedingen liggen hoger dan in de voorgaande jaren, mensen hebben gewoon zin in een feestje." Consumenten trekken zich dan ook niks aan van de torenhoge inflatie. "Nee, wij merken niet dat klanten terughoudender zijn geworden."

Tegenover Zena Vuurwerk staat een flinke rij te wachten tot ze bij Loots Vuurwerk een Fransbomber, Nitraatmat4000 of een Gestoord Blok kunnen kopen. Het gaat dan om zwaar kaliber vuurwerk dat in ons land niet te koop is. De vraag is dermate hoog dat busjes af- en aanrijden van de opslagplaatsen naar de winkel.

'Zwaar vuurwerk zorgt voor veel ellende rond de jaarwisseling'

Volgens Köhler is dit een zorgwekkende ontwikkeling. "Het zorgt voor veel ellende rond de jaarwisseling. En dat terwijl we hier hele goede regelgeving hebben als het gaat om veiligheid en kwaliteit."

De voorzitter van VuurwerkCheck verwacht dat de verkopen dit jaar weer op het niveau van voor de coronacrisis liggen. De vuurwerkbranche gaat uit van een omzet van zo'n 77 miljoen euro.

"De prijzen zullen wel hoger zijn aangezien de transportkosten zijn toegenomen. Voor corona betaalden we voor een container vuurwerk uit China ongeveer 8000 euro, dat is nu 25.000 euro. Dat zal op de een of andere manier worden doorberekend aan de consument, maar dat is aan de verkooppunten."

