Jumbo-eigenaar Van Eerd zou tonnen contant geld in huis hebben gehad

Bij de voorlopig teruggetreden Jumbo-directeur en mede-eigenaar van het bedrijf, Frits van Eerd, zouden tonnen aan contant geld zijn gevonden bij een huiszoeking in september. Dat meldt het FD op basis van verschillende bronnen die direct betrokken zijn bij het witwasonderzoek waar Van Eerd verdachte in is.