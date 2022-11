Exploitant: 'Brokstukken Nord Stream 1 liggen honderden meters in het rond'

Een deel van de brokstukken van de beschadigde Nord Stream 1-gaspijpleiding ligt op zeker 250 meter afstand van de pijp. Dat meldt Nord Stream AG, de exploitant van beide pijpleidingen, woensdag op basis van de eerste onderzoeksresultaten.

Eind september werd bekend dat Nord Stream 1 en 2 beschadigd zijn geraakt bij explosies met een nog onbekende oorzaak. Nord Stream 1 was op dat moment buiten gebruik, Nord Stream 2 is nooit commercieel in gebruik genomen.

Nord Stream 1 is in handen van het consortium Nord Stream AG, waarvan het Russische Gazprom meerderheidsaandeelhouder is. Het bedrijf heeft nu de eerste resultaten van het onderzoek in het gebied dat tot Zweden behoort.

Op de zeebodem zijn kraters met een diepte van tussen de 3 en 5 meter aangetroffen. "Op een afstand van zo'n 248 meter van elkaar", staat in de verklaring van het bedrijf. "Het deel van de pijpleiding tussen die kraters is vernietigd. Brokstukken van de pijpleiding zijn verspreid over een gebied van minstens 250 meter."

