Jumbo stopt per direct met WK-reclamespot na storm van kritiek

Jumbo stopt per direct met zijn WK-reclamespotje waarin dansende bouwvakkers te zien zijn. De supermarktketen doet dit na de golf van kritiek die woensdag ontstond, onder meer op sociale media.

Het WK voetbal begint later deze maand in Qatar. Bij de bouw van de nieuwe stadions en andere werkzaamheden in dat land zouden duizenden arbeidsmigranten zijn omgekomen.

Velen vonden de dansende bouwvakkers die in de commercial van Jumbo in polonaise over de bouwplaats lopen dan ook ongepast. Het bedrijf heeft daarom besloten te stoppen met het spotje, dat sinds dinsdagavond te zien was.

"We realiseren ons nu dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest", meldt Jumbo in een verklaring op Twitter. De supermarktketen biedt haar excuses aan.

Bekende Nederlanders traden op in Jumbo-spot

In de commercial waren diverse bekende Nederlanders te zien, onder wie Gerard Joling, René Froger, Donnie en Frank Lammers. De Reclame Code Commissie heeft inmiddels diverse klachten over het spotje ontvangen.

Op sociale media werd al forse kritiek geleverd op Jumbo. "Jumbo moet zich echt kapot schamen voor deze reclame voor het WK in Qatar", zei iemand op Twitter. Er waren ook twitteraars die opriepen om Jumbo te gaan boycotten.

Tweede keer in korte tijd dat Jumbo onder vuur ligt

Marketingdeskundigen reageren ook verbijsterd en spreken van een domme keuze. "Negatieve aandacht is wel het laatste wat Jumbo kan gebruiken", zei Paul Moers. De supermarktkenner verwees daarbij ook naar Jumbo-baas Frits van Eerd, die onlangs korte tijd in de cel zat omdat hij verdachte is in een witwaszaak.

Jumbo was zich er overigens wel bewust van dat het WK in Qatar gevoelig ligt. Daarom zei het bedrijf vorige maand nog dat het zich in zijn communicatie-uitingen rond het WK uitsluitend op het Oranjelegioen richt.

