Rusland werkt na garanties van Oekraïne weer mee aan graanakkoord

Rusland sluit zich weer aan bij de graandeal die het eerder dit jaar sloot met Oekraïne, Turkije en de VN. Het land was afgelopen weekend uit het akkoord gestapt, als reactie op een droneaanval op de Russische vloot waarvan het Oekraïne verdenkt.

In het in juli gesloten akkoord is afgesproken dat op de Zwarte Zee een route wordt vrijgehouden die de graanschepen kunnen gebruiken. Door de Russische opschorting van het akkoord was het onduidelijk of die route beschikbaar bleef.

Het Kremlin zegt nu dat het van de Oekraïense overheid garanties heeft gekregen dat de route niet zal worden gebruikt voor militaire doeleinden. Dat is voor Rusland genoeg om zich per direct weer aan te sluiten bij de deal.

Oekraïne is wereldwijd een belangrijke leverancier van graan. Door de Russische aanval op het land is de export van graan onder druk komen te staan, met als gevolg hogere prijzen en schaarste. Vooral in armere landen in Afrika en Azië veroorzaakte dat veel problemen.

Overigens zijn met het akkoord niet alle problemen opgelost. Uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Oekraïense ministerie van Landbouw blijkt dat het land sinds juli een derde minder graan heeft geëxporteerd dan in dezelfde periode een jaar geleden. Ook de productie is fors lager dan in 2021.

