Graanexport Oekraïne keldert met een derde door Russische inval

Oekraïne heeft de laatste maanden een derde minder graan kunnen exporteren dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Landbouw woensdag. De uitvoer van graan is stukken lastiger geworden door de Russische aanval op het land, die afgelopen februari begon.

In het huidige graanseizoen, dat loopt van juli 2022 tot en met juni 2023, heeft Oekraïne tot dusver 13,4 miljoen ton graan geëxporteerd. Dat is ruim 30 procent minder dan de 19,7 miljoen ton op hetzelfde moment vorig jaar.

Ook de productie van graan is onder druk komen te staan door de oorlog. De Oekraïense overheid meldt dat het land dit jaar waarschijnlijk tussen de 50 en 52 miljoen ton produceert. In 2021 was dat nog 86 miljoen ton.

Door de oorlog is de productie en export van graan een stuk lastiger geworden. Oekraïne vervoert het graan via de Zwarte Zee, maar daar liggen Russische marineschepen.

Rusland en Oekraïne sloten in juli samen met Turkije en de Verenigde Naties een deal om de export van graan weer op gang te trekken. Die was in de maanden daarvoor in het slop geraakt, wat voor schaarste en hoge prijzen zorgde op de wereldmarkt.