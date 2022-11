Lonen volledig laten meestijgen met inflatie vindt DNB geen goed idee

Delen via E-mail

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat te grote loonsverhogingen schadelijk kunnen zijn voor de Nederlandse economie. De toezichthouder ziet daarom weinig in automatische prijscompensatie, waarbij de lonen automatisch net zo hard stijgen als de inflatie. Dan bestaat het risico dat prijzen van goederen en diensten nóg verder omhooggaan.

De inflatie was de afgelopen maanden torenhoog. Dat kwam onder meer doordat energie flink duurder is geworden. Dit leidt bij veel huishoudens tot betalingsproblemen. Veel werknemers vinden daarom dat hun salaris omhoog moet. Vakbond FNV wil dat de lonen zelfs net zo hard stijgen als de inflatie, die al enkele maanden ruim boven de 10 procent ligt.

DNB-topman Klaas Knot waarschuwt voor nieuwe problemen als de lonen inderdaad met dat percentage omhooggaan. Bedrijven gaan dan mogelijk de hogere lonen die zij moeten betalen doorberekenen aan hun klanten. Daardoor lopen de prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt en de horeca nog verder op.

Het gevolg is dat personeel vanwege die hogere prijzen een nieuwe loonsverhoging zal eisen en dat bedrijven die extra kosten ook weer zullen doorberekenen. Dit fenomeen heet een loon-prijsspiraal. DNB vreest dat de economie dan een klap krijgt en dat er banen verloren gaan.

Overigens is er volgens Knot op dit moment geen sprake van zo'n loon-prijsspiraal. Lonen van werknemers gaan wel omhoog, maar niet net zo hard als de inflatie. Zo blijkt woensdag uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN dat in de cao's dit jaar tot dusver een gemiddelde loonstijging van 3,2 procent is afgesproken.