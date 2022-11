Meeste Oekraïners die naar Nederland vluchtten hebben inmiddels werk

Het merendeel van de Oekraïners die na de Russische invasie naar Nederland zijn gevlucht, heeft hier inmiddels een baan gevonden. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV waarover NOS woensdag schrijft.

In Nederland zijn er ongeveer 55.000 Oekraïners tussen de 18 en 65 jaar. Het UWV heeft van bedrijven in totaal 46.000 keer een melding ontvangen dat er een medewerker uit Oekraïne is komen werken. Dat komt neer op bijna 84 procent van de groep.

Met name in Amsterdam en Den Haag zijn veel Oekraïners aan de slag gegaan. Ze hebben vooral in de horeca of via een uitzendbureau een baan gevonden.

De cijfers vertekenen de situatie wellicht iets, doordat er Oekraïners kunnen zijn die bij twee bedrijven werken en daardoor twee keer zijn aangemeld bij het UWV. Maar meer dan enkele duizenden dubbelingen zitten er niet in de cijfers, meldt de instantie aan NOS. Tegelijkertijd zijn nog niet alle meldingen van bedrijven verwerkt, waardoor het aantal werkenden juist nog kan stijgen.

Onder gevluchte Oekraïners is het aandeel met een baan aanmerkelijk groter dan onder vluchtelingen uit veel andere landen. Mogelijk komt dit doordat het voor hen makkelijker is om in ons land te werken. Zo moeten werkgevers voor bijvoorbeeld gevluchte Syriërs eerst een werkvergunning aanvragen. Voor Oekraïners hoeft dat niet.

Aanbevolen artikelen