Eneco brengt energietarieven weer iets omlaag

Energiemaatschappij Eneco vertaalt de lagere prijzen op de groothandelsmarkt naar lagere tarieven voor een deel van zijn klanten.

Elke drie maanden krijgen klanten van Eneco met een variabel contract nieuwe tarieven voor gas en elektra. Een derde van hen krijgt nieuwe tarieven per december. Volgens de nieuwe tarieven gaan zij per kubieke meter gas 2,71 euro betalen en per kilowattuur elektriciteit 69 cent. Ten opzichte van oktober en november zijn deze bedragen flink lager.

De groep klanten voor wie deze nieuwe tarieven gaat gelden, betaalt per maand niet minder (als je de tegemoetkoming van de overheid niet meerekent). Hun vorige termijnbedragen werden vastgesteld per september. Ten opzichte van die maand blijven gasprijzen bij Eneco met 2,71 euro gelijk. Elektriciteit is wel 8 cent duurder per kilowattuur. Eneco kan niet direct zeggen voor hoeveel klanten deze tariefswijziging geldt.

Overheidsmaatregelen hebben geen invloed op nieuwe tarieven

Eneco zegt dat de tarieven in december weer lager zijn omdat de groothandelsprijzen ook flink zijn gedaald. Zo nam de gasprijs sinds augustus met ongeveer 70 procent af.

Maatregelen van de overheid, zoals de 190 euro die huishoudens in november en december krijgen en het prijsplafond dat vanaf januari gaat gelden, hebben geen invloed gehad op de nieuwe tarieven. "De suggestie dat we door dat prijsplafond hogere tarieven zouden gaan rekenen, is dus ook niet waar. We berekenen onze tarieven precies zoals in de afgelopen jaren", zegt een woordvoerder van de energiemaatschappij.

Vooral de groep klanten die in oktober een nieuw tarief kreeg, heeft te kampen met hoge termijnbedragen. Als de huidige situatie zo blijft, gaan zij in januari daadwerkelijk minder betalen. "Dat hopen we natuurlijk wel. Maar we kunnen dat niet voorspellen. Daarvoor zijn we toch afhankelijk van prijzen op de groothandelsmarkt en de geopolitieke situatie."

Energieprijzen Eneco

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen