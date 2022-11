STAP-subsidie ook bij laatste ronde van dit jaar snel op

De nieuwe STAP-regeling, waarmee mensen een opleiding, cursus of opleiding kunnen volgen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken, blijft populair. Het budget was binnen enkele uren op, meldt uitkeringsinstantie UWV dinsdag.

Het STAP-loket ging voor de vijfde keer dit jaar open. Ruim 50.000 mensen dienden een aanvraag in, waardoor halverwege de middag al geen budget voor deze periode meer beschikbaar was.

Mensen kunnen de subsidie met een maximum van 1.000 euro één keer per jaar aanvragen. Deze vijfde ronde was de laatste van dit jaar. Er was dit jaar in totaal 180 miljoen euro beschikbaar voor in totaal ruim 200.000 aanvragen. Volgend jaar zijn er zes nieuwe momenten waarbij mensen in aanmerking komen voor de STAP-regeling.