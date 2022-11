Aantal verkochte auto's stijgt voor derde maand op rij

In Nederland zijn vorige maand 28.992 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat is 20 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit cijfers van brancheorganisaties BOVAG en Rai Vereniging en dataverzamelaar RDC. Het is de derde maand op rij waarin er sprake is van een stijging.

Dat het wat beter gaat dan vorig jaar, komt volgens BOVAG doordat de leveringsproblemen in de auto-industrie wat minder groot zijn geworden.

Tijdens de coronapandemie ontstond een groot tekort aan chips en andere onderdelen. Daardoor ontstonden achterstanden in de levering van auto's. "We halen die achterstand nu langzaam in", meldt een woordvoerder.

Toch zijn de problemen allerminst voorbij. De aantallen van dit jaar lopen nog steeds achter bij die van de jaren voor de pandemie, zegt BOVAG. De betrokken verenigingen verwachten dat dit jaar tussen de 300.000 en 320.000 auto's worden geregistreerd. Normaal gesproken ligt dit aantal rond de 400.000.

Meest geregistreerde merken in oktober 2022 Toyota (2.944 registraties/10,15 procent marktaandeel)

Kia (2.824 registraties/9,7 procent)

Volkswagen (2.517 registraties/8,7 procent)

Renault (1.829 registraties/6,3 procent)

Opel (1.705 registraties/5,9 procent)

Meest geregistreerde modellen in oktober 2022 Opel Corsa (899 registraties/3,1 procent marktaandeel)

Kia Picanto (792 registraties/2,7 procent)

Volvo XC40 (781 registraties/2,7 procent)

Toyota Yaris Cross (774 registraties/2,7 procent)

Toyota Aygo X (762 registraties/2,6 procent)

