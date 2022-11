Fors minder hypotheken in oktober door stijgende rente

Delen via E-mail

Huizenbezitters vroegen afgelopen maand veel minder hypotheken aan dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN). Volgens het bureau komt dit door het verder oplopen van de hypotheekrentes.

In oktober zijn in totaal 31.470 hypotheken aangevraagd. Dat waren er 45 procent minder dan in oktober vorig jaar en een derde minder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren.