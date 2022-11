Loonstijging in oktober zwakt iets af, maar blijft historisch hoog

De lonen zijn afgelopen maand gemiddeld met ruim 4 procent gestegen. Dat is een lichte afzwakking ten opzichte van de maand ervoor, toen de loonstijging uitkwam op 4,4 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN.

"De loonstijging kan nog iets hoger uitvallen, maar er zijn in de maand oktober relatief weinig cao's afgesloten", zegt een woordvoerder van AWVN. "Dat neemt niet weg dat de loonstijging historisch gezien nog steeds op een hoog niveau ligt. Dan moeten we echt terug naar de jaren zeventig of tachtig. Er is in ieder geval geen sprake van een trendbreuk."

Op jaarbasis zijn de lonen gemiddeld met ruim 3,2 procent gestegen. Vooral in het onderwijs (3,7 procent), het vervoer (3,7 procent), de papierindustrie (3,4 procent) en de chemie (3,4 procent) gingen de lonen het meest omhoog. Werknemers in de financiële dienstverlening moeten genoegen nemen met een stijging van 2,5 procent.

Volgens de AWVN zijn uitschieters boven de 4 procent dan ook een uitzondering. Veel bedrijven zitten daaronder en van een loongolf is dan ook geen sprake. "Dat moet echt sectorbreed zijn, maar dat is niet het geval. Veel bedrijven zijn nog voorzichtig vanwege de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne", aldus de woordvoerder.

Werkgevers zitten momenteel in een lastige situatie, meent de AWVN. "Enerzijds heerst er veel emotie over de koopkracht en de hoge inflatie. Dan zijn bedrijven bereid meer loon te geven of een extra bonus. Anderzijds hebben ze ook te maken met hogere grondstofkosten en een energierekening die vaak niet een-op-een kan worden doorberekend aan de consument. Daarom zijn werkgevers heel voorzichtig. Van een structurele hoge loonsverhoging kom je niet zomaar af."

En dan is er nog de krapte op de arbeidsmarkt. In ons land zijn er momenteel meer dan 400.000 openstaande vacatures. Bedrijven hebben dan ook de grootste moeite om nieuwe mensen aan te trekken of te behouden. "Dat is dus een heel lastige situatie. Veel bedrijven zitten in dubio."

