Tesla haalt Chinese arbeiders naar VS voor uitbreiding fabriek

Tesla haalt ingenieurs en productiemedewerkers van zijn fabriek in Shanghai naar de VS. De werknemers moeten daar helpen bij de uitbreiding van de fabriek in de stad Fremont. Dat meldt nieuwsdienst Bloomberg op basis van ingewijden.

Het zou gaan om ongeveer tweehonderd Chinezen die moeten helpen bij het opvoeren van de productie in de Amerikaanse fabriek. De medewerkers gaan voor minimaal drie maanden naar het land.

Onlangs werd de fabriek in Shanghai uitgebreid, waardoor ter plekke een miljoen voertuigen kunnen worden gemaakt. Het Chinese personeel dat nu naar de VS gaat, heeft aan die uitbreiding meegewerkt en dus al ervaring opgedaan voor de uitbreiding in Fremont.

Tesla heeft het beleid om zijn productie continu flink op te voeren. Topman Elon Musk wil elk jaar 50 procent meer auto's maken dan het jaar ervoor.

