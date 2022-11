Lidl gaat geen groente en fruit meer invliegen

Delen via E-mail

Supermarktconcern Lidl wil niet langer groente en fruit met het vliegtuig laten vervoeren. Het bedrijf kiest in plaats daarvan voor andere manieren van transport, bijvoorbeeld per schip. Op deze manier wil het bedrijf zijn CO2-uitstoot wat terugdringen.

Voortaan gaat het vervoer veelal per schip, dat overigens een stuk langzamer is dan luchtvracht. Toch denkt Lidl dat het aantal keren dat klanten voor een leeg schap staan beperkt blijft. Het bedrijf heeft in ons land zo'n 44 filialen.