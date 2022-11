Rijken ondanks recessie toch weer rijker, Verstappen jongste ooit in Quote 500

De vijfhonderd rijkste Nederlanders zagen hun vermogen afgelopen jaar weer groter worden. Dat blijkt dinsdag uit de jaarlijkse Quote 500, een lijst met de rijkste personen in ons land. Hun totale vermogen groeide met 4,7 procent naar bijna 230 miljard euro. Max Verstappen scoort ook buiten de racebaan en is met zijn 25 jaar de jongste persoon ooit op de lijst.

Bovenaan de lijst staat nog altijd Charlene de Carvalho-Heineken, met een vermogen van maar liefst 12,8 miljard euro. Dat is wel enkele honderden miljoenen minder dan vorig jaar, maar nog altijd steekt ze er met kop en schouders boven uit.

De nummer twee op de lijst, voormalig Hunter Douglas-topman Ralph Sonnenberg, moet het met minder dan de helft doen (6,2 miljard euro). De top drie wordt gecompleteerd door Frits Goldschmeding, oprichter van uitzendbureau Randstad.

Beursgenoteerde bedrijven hadden het zwaar

Ondernemers met een beursgenoteerd bedrijf hebben een moeilijk jaar achter de rug. Zo verloor Thuisbezorgd-oprichter Jitse Groen 285 miljoen euro, wat drie kwart van zijn vermogen was. Wie in het vastgoed of de olie zit, deed het veelal prima. Zo kwam prins Bernhard van Oranje-Nassau de Quote 500 binnen met een totaalvermogen van 125 miljoen euro. Dat verwierf hij in het vastgoed.

De lijst wordt afgesloten door Formule 1-coureur Verstappen. Hij racete in een paar jaar tijd een vermogen van 120 miljoen euro bij elkaar. Wie minder dan dat bedrag heeft, staat dus niet op de lijst. Nog nooit lag de ondergrens zo hoog.

Top vijf 1. Charlene de Carvalho-Heineken: 12,8 miljard

2. Ralph Sonnenberg: 6,2 miljard

3. Frits Goldschmeding: 5,2 miljard

4. Gérita en Inge Wessels: 4,9 miljard

5. Remon Vos: 4,4 miljard

De Mol en Van den Ende werden 'armer'

Naast Verstappen staan er verschillende andere bekende Nederlanders op de lijst. Zo verloren mediaondernemers John de Mol en Joop van den Ende beiden ongeveer 5 procent van hun vermogen. Toch hoeven ze niet op een houtje te bijten, met vermogens van respectievelijk 2 en 1,6 miljard euro.

Voor dj Tiësto was het financieel een prima jaar. De Bredase muzikant, wiens echte naam Tijs Verwest is, zag zijn vermogen met bijna 6 procent groeien naar 180 miljoen euro.

Top vijf BN'ers 1. Marcel Boekhoorn: 2,3 miljard

2. John de Mol: 2 miljard

3. Joop van den Ende: 1,6 miljard

4. Reinout Oerlemans: 210 miljoen

5. Tijs Verwest (dj Tiësto): 180 miljoen

Brenninkmeijers nog altijd de rijkste familie

Zakenblad Quote houdt ook een lijst bij van de rijkste families van het land. Al jaren staan de Brenninkmeijers bovenaan, met een totaalvermogen van 24 miljard euro. De familie is rijk geworden met de kleding van C&A.

De tweede rijkste familie, Van der Vorm, bestuurt investeringsmaatschappij HAL, dat belangen heeft in onder meer Boskalis, Coolblue en Vopak. Hun vermogen komt uit op 8,6 miljard euro. Nummer drie is de De Rijcke-familie, die succesvol is met drogisterijketen Kruidvat.

De Oranjes staan volgens Quote op de elfde plek op de familielijst, met een vermogen van 1,2 miljard euro.

Top vijf rijkste families 1. Familie Brenninkmeijer: 24 miljard

2. Familie Van der Vorm: 8,6 miljard

3. Familie De Rijcke: 2,7 miljard

4. Familie Dreesmann: 2 miljard

5. Familie De Heus: 1,7 miljard

