Schiphol zag wachttijd in herfstvakantie fors dalen: 'Stap naar verbetering'

Schiphol heeft een goede herfstvakantie achter de rug. Op bijna alle dagen wist de luchthaven de wachttijd voor de beveiliging ruim binnen het uur te houden. Slechts op één erg drukke dag duurde het anderhalf uur om door de security te komen. Schiphol beschrijft de vakantie als "een bescheiden stap op weg naar verbetering".

De luchthaven kampt al maanden met (uren)lange rijen. Ook moesten luchtvaartmaatschappijen vluchten schrappen vanwege de drukte. Dat komt onder andere doordat Schiphol een tekort aan beveiligers heeft. Ook bij de bagageafhandeling is er sprake van een nijpend personeelstekort.

In het kader van die problemen is de herfstvakantie een lichtpuntje te noemen. Zo was de gemiddelde wachttijd bij de beveiligingscontrole maar veertien minuten.

De luchthaven hielp van 14 tot en met 30 oktober in totaal ruim 2,6 miljoen reizigers. Dat waren er meer dan vorig jaar (twee miljoen), maar minder dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Toen vlogen ruim drie miljoen reizigers in diezelfde periode via de luchthaven.

Schiphol kondigde maatregelen aan om problemen structureel te verhelpen

Schiphol kondigde tijdens de herfstvakantie stappen aan om problemen in de toekomst te voorkomen. Zo steekt de luchthaven ongeveer 100 miljoen euro in maatregelen om het personeelstekort tegen te gaan. Onlangs werden er al afspraken gemaakt dat de uurlonen van beveiligers op Schiphol met 2,50 euro extra per uur omhooggaan, boven op de arbeidsmarkttoeslag.

Ook op een ander vlak wordt op Schiphol aan manieren gewerkt om bijvoorbeeld vertraging van vluchten te voorkomen. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zegt met een nieuwe procedure tijdens mist meer vliegtuigen per uur veilig te kunnen laten vertrekken en landen.

Per jaar is gemiddeld tien keer sprake van zo'n situatie met beperkt of slecht zicht. Voortaan kunnen dan vijf extra landingen en drie tot zeven extra starts per uur plaatsvinden. Dat zou voor aanzienlijk minder verstoringen moeten zorgen.

