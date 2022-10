Nederland onder EU-landen met het duurste gas, stroom werd juist goedkoper

Nederland hoort bij de EU-landen waar de gasprijs in de eerste helft van dit jaar het hoogst was. Daar staat tegenover dat de stroomprijs hier juist het sterkst is gedaald, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

De gasprijs was van januari tot en met juni 34 procent hoger dan een jaar eerder en stond op bijna 13 euro per kilowattuur. Alleen in Zweden (22 euro) en Denemarken (16 euro) was gas duurder. Na de start van de oorlog in Oekraïne steeg de prijs snel. Hongarije is het enige EU-land waar gas in die periode iets goedkoper werd. Dat kwam door ingrijpen van de overheid.

Bij stroom is het anders. De prijs daarvan daalde in Nederland met 54 procent. Het was de grootste daling van alle EU-landen. In slechts vier andere EU-lidstaten werd elektriciteit in de eerste helft van dit jaar goedkoper.

Steeds meer huishoudens krijgen te maken met een gepeperde energierekening. Vooral de hoge gasprijs doet pijn. Het kabinet besloot eerder al enkele maatregelen te nemen. Zo geldt sinds 1 juli een lager btw-tarief op energie. Verder gaat begin volgend jaar het prijsplafond op gas en elektriciteit in. In de aanloop daarnaartoe krijgen huishoudens in zowel november als december een tegemoetkoming van 190 euro.

