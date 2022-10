Inflatie eurozone bereikt recordhoogte van 10,7 procent

De prijzen in de eurozone zijn ook deze maand zeer hoog. De inflatie kwam volgens statistiekbureau Eurostat in oktober uit op 10,7 procent. Dat is het hoogste niveau ooit.

Het inflatiecijfer is bovendien hoger dan verwacht. De energieprijzen zorgen nog altijd voor het grootste deel van de geldontwaarding. Ook de voedselprijzen gingen sterk omhoog.

Ten opzichte van september waren consumenten en bedrijven deze maand 1,5 procent duurder uit. Ook dat is een grotere stijging dan verwacht.

In september kwam de inflatie nog uit op 9,9 procent. Dit betekent dat producten in die maand 9,9 procent duurder waren dan een jaar eerder.

De economie in de eurozone is in het derde kwartaal gegroeid, maar wel minder sterk dan in het tweede kwartaal. Toen ging de economie nog stevig vooruit door de heropening van de economie na de coronabeperkingen. Inmiddels remmen de hoge inflatie en renteverhogingen om die geldontwaarding te beperken ook de economische groei.

In het afgelopen kwartaal was de economie van de eurozone 2,1 procent groter dan een jaar eerder. In de hele Europese Unie was de economie 2,4 procent gegroeid. In beide gebieden was de groei ten opzichte van het tweede kwartaal 0,2 procent.

