Graanprijs stijgt flink doordat Rusland uit graandeal is gestapt

De graanprijzen op de zogenoemde termijnmarkt zijn maandag sterk opgelopen. Dat komt vooral doordat Rusland heeft besloten de graanexport vanuit Oekraïne via de Zwarte Zee niet meer toe te staan. Graan is bijna 6 procent duurder geworden. Ook mais en soja zijn in prijs gestegen.

De graandeal is in juli gesloten om een wereldwijd voedseltekort te voorkomen. Maar Rusland schortte zijn medewerking aan de overeenkomst afgelopen weekend op.

Dat Rusland uit de deal is gestapt, is de laatste tegenslag in het voedselaanbod. De beslissing kan de wereldwijde voedselinflatie verergeren en tot meer honger leiden als de prijsstijgingen aanhouden.

Oekraïne heeft sinds het akkoord meer dan 9 miljoen ton graan en andere voedingsmiddelen verscheept. De graandeal heeft ook gezorgd voor een daling van de mais- en tarweprijs.

