Prijzen stijgen deze maand iets minder hard dan in september

Het dagelijks leven was in oktober 16,8 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, zo meldt statistiekbureau CBS maandag. De prijzen zijn daarmee minder hard gestegen dan vorige maand toen de inflatie uitkwam op 17,1 procent.

De inflatie is al tijden erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit flink zijn gestegen. De gasprijzen zijn vooral hoog omdat Rusland de toevoer van brandstof naar Europa heeft beperkt en vanwege de vrees dat het land die nog verder zal afknijpen. De hogere kosten voor energie werken ook steeds harder door in de voedselprijzen.

Het cijfer volgens de geharmoniseerde Europese methode valt altijd hoger uit dan de eigen methode van het CBS. Dat cijfer verschijnt later. Daarin worden onder meer de kosten voor wonen bijgehouden, zoals de huurprijzen. De Europese methode laat die buiten beschouwing.

De prijzen van energie worden door het CBS berekend op basis van nieuwe contracten. Dat betekent dat de werkelijke inflatie mogelijk lager ligt omdat lang niet alle huishoudens in september een nieuw energiecontract hebben afgesloten. Het statistiekbureau werkt aan een nieuwe methode voor het meten en berekenen van energieprijzen.

