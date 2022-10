Prijzen stegen in oktober iets minder hard

Delen via E-mail

Het dagelijks leven was in oktober 16,8 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt statistiekbureau CBS maandag. De prijzen zijn daarmee minder hard gestegen dan vorige maand, toen de inflatie uitkwam op 17,1 procent.