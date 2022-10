Duitse inflatie stijgt naar recordhoogte van 10,4 procent

Duitsers betalen steeds meer voor producten en diensten. Bij onze oosterburen steeg de inflatie deze maand naar een recordhoogte van 10,4 procent op jaarbasis. Daarmee gaat het record van september alweer uit de boeken. Toen kwam de inflatie uit op 10 procent op jaarbasis.

Volgens het Duitse statistiekbureau Destatis is de hoge inflatie vooral het gevolg van de gestegen energieprijzen. Energie was deze maand 43 procent duurder dan in oktober vorig jaar.

Sinds de oorlog in Oekraïne is de inflatie in veel landen opgelopen. Zo steeg de inflatie in ons land in september met 14,5 procent ten opzichte van een jaar geleden.