Regionale vervoerders spannen kort geding tegen Staat aan om alleenrecht NS

De volgende spoorconcessie, de vergunning om over het spoor te mogen rijden, loopt van 2025 tot 2034. Als het aan het kabinet ligt, wordt die opnieuw aan de NS gegund. Andere partijen staan daardoor buitenspel.

Arriva, Transdev/Connexxion, Keolis, QBuzz en EBS, die zijn verenigd in de FMN, vinden dat ook zij de ruimte moeten krijgen om mee te praten over de aanbestedingen in bepaalde regio's.