Russen bezitten volgens EU tienduizenden bedrijven in Europa

Zo'n 31.000 Europese bedrijven zijn volgens de Europese Commissie nog altijd in Russische handen. Onder meer in het vastgoed, de bouw, de energiesector en in de hotelbranche zijn veel bedrijven volledig of gedeeltelijk eigendom van Russische ondernemers.

Ongeveer 1.400 van de 31.000 bedrijven zouden in handen zijn van 33 zakenvrienden van president Vladimir Poetin. De EU heeft deze groep eerder sancties opgelegd.

In Nederland heeft onder meer groenteconcern HAK een Rus als grootaandeelhouder. Die staat overigens niet op de sanctielijst.

Andere bedrijven gingen na de Russische inval in Oekraïne failliet - zoals de Amsterdam Trade Bank - of maakten zich los van hun Russische eigenaar. Zo is jachtenbouwer Heesen sinds een paar maanden niet meer in bezit van zakenman Vagit Alekperov (links op de foto).

Russen gebruiken zetbazen en tussenpersonen

De Europese Commissie vermoedt dat de rijke Russen op de sanctielijst in nog veel meer Europese bedrijven een belang hebben. Maar ze kunnen op de achtergrond blijven dankzij tussenpersonen, zetbazen, brievenbusfirma's en ingewikkelde eigendomsconstructies.

Constructies met verschillende bedrijfjes kunnen volgens Brussel goed verhullen wie de eigenaar van een Europese onderneming is. "Daardoor blijven ze dienen voor het doorsluizen van honderden miljoenen euro's", staat in een rapport van de Commissie over witwassen en de financiering van terrorisme.

De bedrijven van Russen die EU-sancties opgelegd hebben gekregen, worden in principe bevroren. Dat is sinds eind februari, toen Rusland Oekraïne binnenviel, al voor miljarden euro's gebeurd.

De Europese Commissie onderzoekt of ze de bedrijfjes kan verkopen en de opbrengst kan gebruiken om Oekraïne te helpen in zijn strijd tegen Rusland.

