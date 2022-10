Tientallen mkb'ers stoppen ondanks compensatieregeling voor energie

Steeds meer kleine ondernemers, zoals bakkers, groenteboeren, slagers en wasserettes, stoppen ermee omdat ze hoge energierekeningen niet meer kunnen betalen. "Het gaat inmiddels om tientallen ondernemingen en dat gaat de komende tijd alleen maar toenemen", zegt voorzitter Hans Biesheuvel van ondernemersvereniging ONL in gesprek met NU.nl.

Bedrijven komen in aanmerking als hun energiekosten minstens 12,5 procent van hun omzet vormen. De steun gaat alleen naar mkb'ers met een verbruik van minimaal 5.000 kuub gas of 50.000 kilowattuur aan stroom. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen de helft van de stijging van de energiekosten vergoed krijgen. Er geldt een maximumbedrag van 160.000 euro per onderneming.

Ook in de metaal- en chemiesector en de tuinbouw luiden bedrijven de noodklok. Daar wordt de productie in sommige gevallen afgeschaald. "In de tuinbouw staat de verlichting nog maar zes uur aan en in de chemie liggen er al bedrijven stil. Dat is een aanslag op onze economie", zegt Biesheuvel. Aluminiumsmelterij Aldel in Delfzijl is zelfs failliet. De aluminiumfabriek lag al sinds begin september stil. Door de hoge gasprijzen was het onmogelijk geworden om nog rendabel te produceren.