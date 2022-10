Energie-update: Zo gaat het met de gasprijs

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

De gasprijs daalde afgelopen week voor het eerste in vier maanden onder de 100 euro. Korte tijd werd voor een megawattuur gas op de toonaangevende Amsterdamse beurs 'slechts' zo'n 90 euro betaald. Inmiddels is de prijs weer wat opgelopen naar iets boven de 100 euro.

Na een piek in augustus van meer dan 350 euro is de prijs van gas met zo'n 70 procent gedaald. Dit komt doordat in de zomermaanden veel landen hun voorraden snel wilden aanvullen en bereid waren daar veel geld voor te betalen. Nu de voorraden in veel Europese landen, waaronder Nederland, al behoorlijk zijn gevuld, daalt de prijs.

Daar komt bij dat de laatste maanden veel vloeibaar aardgas (lng) naar Europa is vervoerd. Hierdoor werd de vraag naar ander gas lager. Ook zorgt het zeer zachte najaarsweer voor minder energieverbruik.

De prijzen die consumenten en bedrijven moeten betalen voor hun energie gaan vooralsnog niet of nauwelijks naar beneden. Mochten de handelsprijzen langere tijd laag blijven, kan hier verandering in komen.

Wel krijgen huishoudens en kleinere ondernemers in november en december een tegemoetkoming van 190 euro per maand. Na die twee maanden wordt een zogeheten prijsplafond van kracht. Dit moet de maandelijkse energiekosten ook volgend jaar betaalbaar houden.

Mede door het warme weer is het gasverbruik in Nederland lager dan het de voorgaande jaren is geweest. Tussen 20 en 26 oktober werd in ons land 682 gigawattuur per dag gebruikt. Dat was 28,1 procent minder dan in dezelfde periode in de voorbije drie jaren.

Al langere tijd zijn Nederlandse consumenten en bedrijven zuiniger met energie. Naast het warmere weer spelen vermoedelijk de hoge prijzen een rol.

Om te voorkomen dat we in de winter met te weinig gas komen te zitten, wil het kabinet de gasvoorraden zo ver mogelijk vullen. Het aanvankelijke doel was om op 1 november de vier Nederlandse opslagen voor minimaal 80 procent te hebben gevuld. Dat doel wordt ruimschoots gehaald. Een paar dagen voor die deadline is het vulpercentage 91,7.

Twee van de vier opslagen zijn helemaal vol, namelijk in Alkmaar en Norg. Opvallend is dat in Grijpskerk de voorraad juist al enkele weken slinkt. Dit komt doordat een deel van het gas in deze opslag inmiddels is gebruikt.

