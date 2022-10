Duitse economie groeit verder, in Frankrijk en Spanje remt die juist wat af

De Franse economie en de Spaanse economie zijn in het derde kwartaal minder hard gegroeid dan in de voorgaande maanden. De Duitse economie groeide in de afgelopen drie maanden juist harder dan in het kwartaal daarvoor, terwijl economen hadden gerekend op een krimp.

Net als andere Europese landen profiteerden Frankrijk en Spanje in de eerste helft van dit jaar nog volop van de opleving van het internationale toerisme. De inkomsten uit die sector groeiden in het afgelopen kwartaal minder hard.

Tegelijkertijd hadden consumenten te maken met erg hoge inflatie. Zo werd het dagelijks leven voor Fransen in oktober 6,2 procent duurder in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Daarom werden veel consumenten voorzichtiger met de uitgaven.

Duitse consumenten bleven, in tegenstelling tot Spanjaarden en Fransen, geld uitgeven.

Hoewel de Duitse economie er beter voor staat dan die van andere grote Europese landen, wijst het nationale statistiekbureau Destatis erop dat de economische omstandigheden ook in Duitsland zwaar waren in juli, augustus en september. Duitsland is een van de landen die het hardst geraakt zijn door het dichtdraaien van de Russische gaskraan.

Daarnaast hebben exporterende bedrijven te maken met Chinese coronalockdowns en problemen bij de toelevering van onderdelen voor de industrie.

