Jeff Bezos ziet in paar uur zeker 10 miljard verdampen door koersverlies Amazon

De aandelenkoers van webwinkel Amazon is vrijdagochtend met zo'n 14 procent gedaald. Dit kwam doordat het bedrijf zijn verwachtingen voor het komende feestdagenseizoen naar beneden moest bijstellen. Oprichter en grootaandeelhouder Jeff Bezos verloor in één klap meer dan 10 miljard euro aan vermogen.

De op een na rijkste persoon op aarde is niet langer CEO van Amazon, maar heeft nog wel een groot aandelenpakket in zijn bezit. Zodra de waarde van Amazon-aandelen daalt, krimpt het vermogen van Bezos dus mee.

Korte tijd daalde de koers van het aandeel Amazon zelfs meer dan 20 procent. In dat geval zou Bezos zelfs zo'n 23 miljard dollar (23,1 miljard euro) aan vermogen zijn kwijtgeraakt in een paar uur.

Volgens nieuwsdienst Bloomberg zou dat het op vier na grootste verlies ooit binnen één dag zijn geweest. In het verleden verloren ook Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en Tesla-baas Elon Musk al vele miljarden in korte tijd door koersschommelingen.

Dat Amazon minder denkt te verkopen in de komende feestperiode, komt doordat consumenten waarschijnlijk de hand op de knip houden. Door de hoge inflatie en de vrees voor een recessie in de VS en andere delen van de wereld, schroefde de webwinkel zijn verwachte omzet voor de komende maanden naar beneden bij.