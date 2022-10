Agressie tegen gerechtsdeurwaarders neemt toe

Delen via E-mail

Het aantal meldingen over agressie tegen gerechtsdeurwaarders is flink toegenomen, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Uit de cijfers blijkt verder dat deurwaarders vaker een betalingsregeling treffen en minder vaak beslag leggen op bijvoorbeeld iemands loon.

Ook het aantal gedwongen huisuitzettingen was kleiner dan in de eerste zes maanden van 2021. Dat daalde met ruim 10 procent.

Volgens de KBvG zijn de hoge inflatie en de gestegen energiekosten voor steeds meer Nederlanders een probleem. "Het zijn echt niet alleen minima bij wie we aan de deur komen, maar steeds vaker ook mensen met een goed salaris", zegt voorzitter Chris Bakhuis.

Het geweld tegen deurwaarders is volgens de organisatie opvallend. In heel 2021 kwamen er 445 meldingen binnen, in het eerste half jaar van dit jaar ging het al om 615 meldingen.