Problemen op Schiphol kostten KLM in derde kwartaal 175 miljoen euro

De problemen op Schiphol hebben KLM zo'n 175 miljoen euro gekost in het derde kwartaal. De luchthaven kampt met een groot tekort aan personeel, waardoor onder meer KLM een flink aantal vluchten moest schrappen. De inkomsten vielen daardoor terug. Ook dochterbedrijf Transavia speelde nog eens 55 miljoen euro kwijt.

Door onze economieredactie

Het merendeel van de verliezen op Schiphol was te wijten aan gemiste inkomsten, maar KLM was ook 30 miljoen euro kwijt aan de compensatie van passagiers van wie een vlucht werd geannuleerd. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij in een toelichting op de vrijdag gepresenteerde kwartaalcijfers.

Door te weinig personeel op Schiphol - met name bij de beveiliging - heeft de luchthaven in juli een maximum aan het aantal reizigers per dag ingesteld. Dat leidde ertoe dat vluchten geschrapt moesten worden of moesten worden verplaatst naar andere luchthavens, zoals Eindhoven. Dit had vooral gevolgen voor KLM, dat de grootste gebruiker van Schiphol is.

Ook in het winterseizoen zijn er nog beperkingen op Schiphol. De luchtvaartmaatschappijen praten inmiddels met de luchthaven over compensatie voor alle problemen.

Omzet en winst groeiden ondanks problemen op Schiphol

KLM publiceerde vrijdag ook de resultaten over het derde kwartaal. Daarin voerde het bedrijf ondanks de problemen op Schiphol meer vluchten uit en werden 9,5 miljoen passagiers vervoerd, inclusief de Transavia-reizigers. Ook zette de luchtvaartmaatschappij opnieuw winst in de boeken.

Die kwam uit op 443 miljoen euro, wat een forse verbetering betekende ten opzichte van de 169 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, toen er nog coronabeperkingen waren. De omzet groeide ook, met 71 procent naar 3,2 miljard euro.

Dat goede nieuws had ook een keerzijde. Zo kon KLM zijn klanten niet de service bieden die het wilde. Ook heeft het personeel volgens topvrouw Marjan Rintel "een heel moeilijke situatie meegemaakt in de zomer". Zo moesten regelmatig roosters worden omgegooid en veel problemen voor reizigers worden opgelost.

Daarnaast kampt ook KLM met een tekort aan medewerkers en een hoog verzuim. Het bedrijf is daarom volop personeel aan het werven. Dat heeft de afgelopen tijd gezorgd voor tweehonderd tot driehonderd nieuwe medewerkers.

Verder heeft het bedrijf last van stijgende uitgaven. Dan gaat het om onder meer gestegen olieprijzen, logistieke problemen en kosten voor het compenseren en omboeken van passagiers, bijvoorbeeld door de problemen op Schiphol.

De komende maanden blijft er naar verwachting meer vraag naar vluchten dan aanbod, ondanks de hoge inflatie. "We zien nog geen verzwakking van de vraag", constateert financieel directeur Erik Swelheim.

Hogere prijzen voor tickets

KLM zit samen met Air France in één concern. Het bedrijf boekte een totaalomzet van 8,1 miljard euro, waarvan dus 3,2 miljard afkomstig was van KLM en Transavia. Zowel Air France als KLM haalde een operationele winst en ook hier was het resultaat van de Fransen groter: 570 om 443 miljoen euro.

De vliegtuigen van Air France-KLM zaten in het derde kwartaal vrijwel net zo vol als in dezelfde periode van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. De Frans-Nederlandse combinatie haalde zelfs meer geld binnen via verkochte tickets en vergoedingen voor vrachtvervoer. Dat komt vooral door gestegen ticketprijzen, want de capaciteit van het bedrijf blijft nog flink achter, mede als gevolg van de beperkingen op Schiphol.

