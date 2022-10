Delfzijlse aluminiumfabriek Aldel voor derde keer failliet

Aluminiumsmelterij Aldel in Delfzijl is failliet, bevestigt curator Erik Eshuis. Het bedrijf had deze week uitstel van betaling aangevraagd

Volgens Eshuis is het personeel geïnformeerd over het faillissement. Hij hoopt dat er een doorstart gemaakt kan worden. Volgens Eshuis is Aldel het slachtoffer geworden van de hoge gasprijzen omdat het bedrijf zeer energie-intensief is.