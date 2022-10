Amerikaanse economie groeit weer na twee kwartalen van krimp

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal weer gegroeid nadat die twee kwartalen achter elkaar was gekrompen. Dat meldt de Amerikaanse overheid donderdag. Het bruto binnenlands product (bbp) van de grootste economie ter wereld steeg afgelopen kwartaal met 2,6 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden.

Door onze economieredactie

In het tweede kwartaal kromp de economie van de Verenigde Staten nog met 0,6 procent. Ook in het eerste kwartaal was sprake van een krimp.

De groei is mogelijk een opsteker voor de Amerikaanse president Joe Biden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de VS. De economie speelt daarin een belangrijke rol.

De opleving kwam onder andere door Amerikaanse consumenten die ondanks de hoge inflatie hun geld lieten rollen. Zo stegen de bestedingen afgelopen kwartaal met 1,4 procent. Verder exporteerden Amerikaanse bedrijven meer goederen naar het buitenland.

