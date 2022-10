Strandtent, pretpark en dierentuin maken zich op voor warm oktoberweekend

Terwijl het in grote delen van het land nog herfstvakantie is, belooft het ook nog een heel warm laatste weekend van oktober te worden. Zowel de strandpaviljoens als de attractieparken zien dat als een mooi extraatje, na een toch al goed seizoen.

"Beter dan dit kun je het niet krijgen", zegt Stephan van der Stee namens Strand Nederland. "Dit gebeurt maar eens in de zoveel jaar. Het is een extraatje, en met extraatjes moet je altijd blij zijn." Van de 340 strandtenten langs de kust is iets meer dan de helft het hele jaar open. "En mensen hebben in de coronaperiode ontdekt dat je in eigen land bij wijze van uitstapje best eens een dagje naar het strand kan", vertelt Van der Stee.