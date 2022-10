ECB verhoogt rente voor de derde keer in korte tijd in strijd tegen inflatie

De Europese Centrale Bank ( ECB ) verhoogt zijn rente met 0,75 procentpunt. Het is al de derde verhoging in korte tijd. De Europese toezichthouder heeft in juli en september ook al verhogingen doorgevoerd. De ingrepen zijn nodig om de nog altijd hoge inflatie in toom te houden.

Door Tom van Gurp

Zo waren goederen en diensten in Nederland in september maar liefst 14,5 procent duurder dan een jaar eerder. De verwachting is dat de prijzen van onder meer boodschappen en brandstof de komende tijd verder stijgen. Dit is niet goed voor de economie. Met het verhogen van de rente wil de ECB hier wat aan doen.

Door de nieuwe verhoging van donderdag komt de rente uit op 2 procent. Ter vergelijking: tot juni dit jaar was deze rente acht jaar achtereen negatief.

Het gaat om de rente die commerciële banken als ING en Rabobank ontvangen als ze geld bij de ECB stallen. De toezichthouder hoopt dat de banken door de rentestijging de rentes voor hun klanten ook verhogen, bijvoorbeeld voor klanten met een spaarrekening. Dit moet ervoor zorgen dat huishoudens meer sparen en minder uitgeven. Daardoor neemt de vraag naar goederen en diensten af en dalen de prijzen.

Banken geven weer wat rente op spaargeld

De afgelopen weken maakten de drie grootste banken in Nederland - ING, Rabobank en ABN Amro - inderdaad bekend dat ze vanaf december weer rente gaan betalen op spaargeld. Alle drie geven ze klanten met een spaarrekening een rente van 0,25 procent.

De ECB overweegt later een vierde renteverhoging door te voeren. President Christine Lagarde zei eerder dat ze al het nodige zal doen om de inflatie onder controle te krijgen en dat draaien aan de renteknop daarbij een belangrijk instrument is.

De ECB wil de inflatie in de EU op 2 procent houden. Maar daar zit het inflatiepercentage de laatste tijd zeer ruim boven. Hoe groot een eventuele vierde renteverhoging zal zijn, is nog niet duidelijk. Daarover beslist Lagarde later dit jaar.

