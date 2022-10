Winst stijgt bij Vattenfall door hogere energieprijzen

Energiebedrijf Vattenfall wist zijn operationele winst in het derde kwartaal flink op te schroeven. Het van oorsprong Zweedse bedrijf hield onder de streep 6,2 miljard Zweedse kroon (570 miljoen euro) over. Dat is 30 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit de cijfers die donderdag zijn gepubliceerd.

Door onze economieredactie

De energieleverancier is een van de grootste spelers op de Nederlandse markt, met zo'n twee miljoen klanten. Veel van die klanten betalen sinds begin deze maand fors meer voor stroom en gas. Vattenfall zei dat de verhoging nodig was omdat het bedrijf zelf de energie duur moest inkopen.

Ondanks de hoge inkoopprijzen steeg de operationele winst - de winst uit kernactiviteiten zoals het leveren van energie - tussen begin juli en eind september. Dit kwam vooral door hogere opbrengsten uit de verkoop van windenergie en doordat het bedrijf extra klanten wist te trekken.

De totale winst lag in het derde kwartaal wel lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat Vattenfall in 2021 een tegemoetkoming van de Duitse overheid kreeg, omdat het bedrijf eerder moest stoppen met een kerncentrale. Als je de eenmalige opbrengsten niet meerekent, stijgt de winst bij de Zweden wel.

