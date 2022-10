Vattenfall schroeft winst op in derde kwartaal door hogere energieprijzen

Energiebedrijf Vattenfall verhoogde zijn operationele winst in het derde kwartaal. Het bedrijf verdiende onder meer aan de verkoop van windenergie. Dat blijkt uit de cijfers die donderdag zijn gepubliceerd. De totale winst over het hele jaar tot dusver kwam wel lager uit.

De totale winst voor Vattenfall over het gehele jaar tot dusver komt uit op 17 miljard kroon. Dat is flink minder dan de bijna 42 miljard kroon over dezelfde periode vorig jaar. Dit komt onder meer doordat Vattenfall in 2021 een tegemoetkoming van de Duitse overheid kreeg, omdat het bedrijf eerder moest stoppen met een kerncentrale. Als je de eenmalige opbrengsten niet meerekent, stijgt de winst bij de Zweden met ongeveer 8 procent.