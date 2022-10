Scheidend Shell-topman: 'Veel om trots op te zijn, maar spijt van een paar dingen'

Shell-topman Ben van Beurden, die na dit jaar terugtreedt als CEO, heeft in de afgelopen negen jaar veel gedaan waar hij trots op is, maar heeft ook van een paar dingen spijt. Hij is vooral trots op hoe Shell er nu voor staat. Maar de timing in het dossier-Groningen is een van de dingen waar hij spijt van heeft.

Door Eva Schouten

"We hebben geen verkeerde beslissingen genomen, maar in een paar gevallen wel te laat", zei Van Beurden tegen NU.nl. "Zoals met de gaswinning in Groningen. Daar hadden we in 2015 al kunnen voorstellen de gaskraan dicht te draaien, in plaats van in 2017."

Het tweede dat de Shell-topman noemde, is het besluit om niet langer in Alaska actief te zijn met oliewinning in de poolcirkel. "Ook daar hadden we eerder mee moeten stoppen."

Verder zei Van Beurden dat Shell en andere bedrijven die nu als gevolg van de hoge energieprijzen veel winst maken waarschijnlijk vanaf volgend jaar ook in Nederland extra belasting moeten betalen. "Normaal gesproken zijn hoge prijzen de beste remedie tegen hoge prijzen", zei de topman in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Door die hoge prijzen waren dat de op een na beste kwartaalcijfers van het concern ooit. Normaal gesproken kopen consumenten minder als iets duurder wordt, maar die keuze is er in het geval van energie niet of nauwelijks. "Veel mensen lijden hieronder. Het is dan ook logisch dat overheden zich hiermee bemoeien."

In het Verenigd Koninkrijk betalen de bedrijven al een toeslag. "Om de mensen die dit het hardst nodig hebben tegemoet te komen. Wij zijn daar niet verbaasd over en zitten ook met overheden om de tafel om dat op een zo goed mogelijke manier in te voeren."

Hij verwacht dat dit komend jaar het geval zal zijn in zowel Nederland als Duitsland. "Wij zijn daar klaar voor."

