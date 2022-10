Stuivertje-wisselen in valutaland: euro weer meer waard dan dollar

De euro is weer meer waard dan de Amerikaanse dollar. Voor 1 euro kon je donderdag korte tijd 1,009 dollar krijgen. Het is voor het eerst in anderhalve maand dat de koers van de euro hoger is dan die van zijn Amerikaanse tegenhanger.

Door Tom van Gurp

De Europese eenheidsmunt was jarenlang fors meer waard dan de dollar. Op het hoogtepunt in 2008 kreeg je voor 1 euro zelfs 1,58 dollar. Sindsdien is de eurokoers gedaald.

Die daling kwam dit jaar in een stroomversnelling, doordat de rentes in de VS sneller zijn verhoogd dan in de EU. Dit deden de Federal Reserve om de inflatie te beperken. De Amerikaanse munt werd door die verhogingen aantrekkelijker. Hierdoor zakte de koers van de euro in augustus voor het eerst in twintig jaar onder die van de dollar.

Sinds medio september was de dollar meer waard dan de euro. Maar de rollen zijn nu - in ieder geval voor even - omgedraaid.

Dit komt mede doordat beleggers denken dat de rentes in de VS de komende tijd wat minder hard gaan stijgen, terwijl in de EU juist een flinke verhoging wordt verwacht.

De Europese Centrale Bank (ECB) maakt later op donderdag de nieuwe rente bekend. Het is de verwachting dat de rente met 0,75 procentpunt omhooggaat. De ECB heeft al gezegd de rente net zo lang te blijven verhogen, totdat de inflatie onder controle is.

