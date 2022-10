Op een na beste kwartaal ooit voor Shell door hoge energieprijzen

Shell heeft over het derde kwartaal van dit jaar een winst van bijna 9,5 miljard dollar (9,4 miljard euro) behaald. Daarmee is dit het op een na beste kwartaal ooit voor het concern. Vorig kwartaal was met bijna 11,5 miljard dollar winst het beste tot nu toe.

Door Eva Schouten

Shell profiteert niet alleen van de sterk gestegen prijzen van gas, maar ook van die van lng (vloeibaar gas). Omdat die markt ontzettend in beweging is, is het resultaat nu iets lager dan in de voorafgaande periode.

Het is de laatste keer dat topman Ben van Beurden de cijfers van Shell rapporteert. Hij draagt op 1 januari het stokje over aan Wael Sawan.

Aanbevolen artikelen