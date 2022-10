Albert Heijn voegt mogelijkheid om af te rekenen met bankpas toe aan de app

Supermarktketen Albert Heijn voegt een betaalfunctie toe aan de AH-app, waarmee klanten hun online bestelde boodschappen vooraf kunnen afrekenen. Vooralsnog is de nieuwe functie beschikbaar voor mensen die bankieren bij ING of Rabobank, zo laat AH weten.

Nu rekenen klanten de boodschappen die ze via de site of app hebben besteld nog aan de deur af. Voortaan kan dat dus met een betaalpas die in de AH-app is geïntegreerd. Er zijn nog geen concrete plannen om dit ook in de winkel toe te passen.